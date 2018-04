Smykketyve gik efter guld i Billund og blev snuppet i Haderslev

Billund: Adskillige smykker heraf mange af guld blev stjålet på en adresse på Engdraget i Billund i tidsrummet lørdag fra klokken 17 til søndag klokken 1.30 i weekenden. Beboerne var ikke hjemme, men fandt siden, at tyvene havde skaffet sig adgang til boligen ved at knuse en rude i en terrassedør til soveværelset. De kunne efterfølgende melde detaljeret, hvad der var blevet stjålet, og det var ikke småting, de to tyve havde fået med sig.

Senere på natten fandt en patruljevogn fra Syd- og Sønderjyllands Politi en bil så mistænkelig i Haderslev, at de stoppede den. Det skete på Lindevej. Herefter blev de to anholdte sendt til Vejle, hvor de blev sigtet for indbruddet i Billund, da der blev fundet koster i bilen, der blev identificeret med det, der var blevet stjålet i Billund.

Fra adressen på Engdraget blev der ifølge politiet stjålet en guldkæde, et pandora armbånd i sølv, 15 charms, en fast guldkæde, en guldkæde med perler og yderligere tre guldhalskæder. Også en vredet guldring, en lang perlekæde, et Jacob Jensen ur, et Skagen ur, et Tissot ur og en Iphone 6 blev stjålet. Listen over stjålne ting kunne fortsætte med en smal guldring med indgravering og en rød læderpung med blomster med diverse betalingskort, men indehaverne af tingene kan altså se frem til i hvert fald at få nogle af tingene retur. Det fremgår ikke af politiets døgnrapport, om alle kosterne var i tyvenes bil. Ej heller værdien af det stjålne kan oplyses. De to anholdte er to mænd fra Sønderborg, der er henholdsvis 19 og 17 år gamle. Det blev diskuteret, hvorvidt de to skulle fremstilles. Det fremgår af politiets døgnrapport, men på grund af manglende fortid er de nu løsladt igen.