Grindsted: Det handler om at slutte fred med sig selv og finde styrke til at blive fri. Det er i store træk indholdet, når psykoterapeut Ella Krog holder foredrag på Magion Bibliotek i Grindsted tirsdag 18. september klokken 19-21.

Ella Krog kommer selv fra et hjem, hvor intet fungerede, hvor helt små børn blev låst inde og forladt i timer; hvor vold og ensomhed var daglig kost, og hvor livsbetingelserne var at lukke ned for det indre og kæmpe for overlevelse. Det værste var - og er stadig - at det omgivende samfund, lod som ingenting, selvom de var vidende om problemerne.

I foredraget vil hun fortælle om sin barndom, om sin kamp med angst og om rejsen til personlig frihed. Hun mener, at det aldrig er for sent at skabe sig et godt liv, man skal blot være bevidst om sine valg og konsekvenserne heraf.

Der er entre til foredraget, og billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside.