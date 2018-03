Slut med snolder i brugsen: Hejnsvig Skole får sund skolemad fra Café Bonita

Overbygningen i Hejnsvig må ikke længere forlade skolens område i skoletiden og gå i brugsen og handle. Til gengæld har hele skolen fået en madordning med Café Bonita i Billund.

Hejnsvig: Slik, chips, sodavand og energidrik skal ikke længere være elevernes brændstof i løbet af deres skoledag på Hejnsvig Skole. Skolebestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med et alternativ - både til madpakken og til den handlen ind, der har været i brugsen i Hejnsvig. I spisefrikvarteret har de ældste klasser nemlig haft lov til at forlade skolen og gå i brugsen. Men med den nye madordning fra Café Bonita og et forbud mod at forlade skolen i skoletiden er det slut nu. - Det har været et ønske i længere tid, og skolebestyrelsen har arbejdet intensivt med et alternativ i de seneste måneder, fortæller skoleleder Steen Møller. I samme forbindelse har skolebestyrelsen arbejdet med en generel sundhedspolitik, der også indebærer motion. - Vi er blot i den første uge af den nye ordning, men vi håber, det bliver et permanent tilbud, siger Steen Møller, der understreger, at tilbuddet er frivilligt, og at der er tale om et alternativ eller et supplement til madpakken. - Vi synes, det er rigtig vigtigt, at børnene får god, ernæringsrigtig mad, mens de går i skole. Alle undersøgelser peger på, at god mad gør det lettere at tage i mod læring, siger Steen Møller, der oplever, at enkelte børn ikke får mad i løbet af dagen. - Det problem er ikke nødvendigvis løst med madordningen, for man kan også glemme at bestille mad, siger Steen Møller.

Forældre vil gerne slippe Forældrerepræsentant Anne Graversgaard Vinding, der er gymnasielærer på erhvervsgymnasiet i Grindsted, har været med i processen, der er endt med at være blevet ret omfattende. - Vi lavede et spørgeskema til forældrene, hvor nogle svarede, at de var helt tilfredse med madpakker, men langt de fleste svarede, at det ville være noget, de ville bruge 1-2 gange om ugen, fortæller Anne Graversgaard Vinding, der også selv regner med at benytte det et par gange om ugen til sine egne børn i 2. og 6. klasse. - Som forælder er det en lettelse at kunne slippe for madpakken en gang imellem. Børnefamilier i dag har travlt, siger Anne Graversgaard Vinding, der i arbejdet har været langt omkring med resten af arbejdsgruppen: - Vi har set på, hvad andre skoler gør, overvejet frivillig arbejdskraft og tænkt på, om det kunne være en mulighed selv at lave noget i skolekøkkenet, men her trænger køkkenet til en opdatering, inden vi kan gå i gang, så det var vigtigt for os, at ansvaret kom til at ligge uden for huset med levering, fortæller Anne Graversgaard Vinding.