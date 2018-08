Slut med mobiltelefoner i timerne på Lynghedeskolen

Hver enkelt lærer skal også udarbejde en dagsorden for timerne, og på et særligt ur skal eleverne kunne følge med i, hvor langt man er i processen.

Mobilforbuddet er nemlig bare et af en række tiltag, som skal give eleverne et bedre og mere trygt læringsmiljø:

Grindsted: Det er slut med at sidde og sende sms'er, tjekke Facebook eller tage billeder i timerne på Lynghedeskolen. Et mobilforbud, som lige er indført, betyder, at eleverne i 7.-9.-klasse skal aflevere deres mobiltelefoner, inden timen går i gang.

Første skoledag tog de cirka 150 elever i Lynghedeskolens ældste klasser den nye bygning i brug. Her er både nye klasseværelser, mindre grupperum og et stort rum, hvor alle kan samles.Lærerne vil fremover ikke gå rundt som "gårdvagter" i frikvartererne, men vil være til stede ved et bestemt bord, hvor eleverne altid kan henvende sig. Hvide tavler skal give eleverne de nødvendige oplysninger, og ugentlige klassemøder skal give dem mere medindflydelse.

Væk med støj

Det kan lyde skrapt, og sådan vil det måske også blive opfattet, forudser Marie Kring. Hun mener dog, at der er brug for at stramme op:

- Vi har for længe ladet for meget være op til eleverne selv og forventet, at de for eksempel selv kunne vælge grupper til gruppearbejde, huske at komme til tiden, huske deres bøger, læse deres ting og så videre. Det kan de ikke. Nu prøver vi at hjælpe dem.

- Vi fjerner noget af den flimren, som er i de unges liv, noget af det, der skaber støj på linjen. Vi vil gerne skabe en forudsigelighed for dem og gøre det mere tydeligt, hvad vi forventer af dem. Vi gør strukturen i klasselokalet mere tydelig og skærper klasseledelsen, så eleverne møder det samme system igen og igen. Målet er at gøre dem mere trygge, forklarer hun.