Slut med at stille spørgsmål i byrådet: Billund erstatter spørgetid med træffetid

Spørgetiden efter byrådsmøderne er afskaffet. I stedet bliver der træffetid hos de enkelte udvalgsformænd. "Skamplet", lød det fra Borgerlisten, mens Radikale Venstre argumenterede for en både-og-løsning. Begge forslag blev stemt ned.

Billund kommune: Borgernes mulighed for at stille spørgsmål efter et byrådsmøde er afskaffet. Det er sket efter en lang debat i byrådssalen med ændringsforslag fra både Borgerlisten og Radikale Venstre.

Begge ser det nye tiltag med træffetid på rådhuset i stedet for spørgetid i byrådssalen som en måde at begrænse borgernes indflydelse og et tiltag, der går stik imod hele den nye udvalgsstruktur, hvormed man forsøger at gøre borgeren til centrum.

- Det er positivt, at borgerne kommer tidligere ind i processen og vigtigt, at borgernes input blive ført til referat til de enkelte fagudvalg. Men det havde ikke været nødvendigt at skære spørgetiden væk, sagde Mads Helbo (RV).

Ole Marcussen (Borgerlisten) argumenterede, som han har gjort det i fire år, for, at man udvider spørgetiden. Der var dog hverken stemning for hans eller Mads Helbo ændringsforslag. De blev begge blev nedstemt.

- I ønsker ikke åbenhed og dialog med vores borgere. Det her er en skamplet på vores nærdemokrati, lød det fra Ole Marcussen.

Indtil nu har reglen været, at tilhørere til byrådsmøder ikke måtte spørge ind til sager, som var på dagsordenen ved det aktuelle møde. Det har fået en del til at gå fra byrådsmøderne frustrerede og med uforrettet sag. Da tilhørere som oftest kun mødte frem, hvis de var interesserede i en konkret sag, har spørgelysten derudover været til at overse.