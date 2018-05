Slut med at hente grøntsager: Lindegården stopper med produktion af grøntsager

Hovedparten af de borgere der er beskæftiget på Lindegården i dag, har et funktionsniveau, så de ikke i stand til at producere grøntsager. Derfor sker der ændringer i beskæftigelsestilbuddene på handicapområdet i Billund Kommune.

Grindsted: Siden 1986 har Lindegården på Tingvejen haft en stor produktion af grøntsager og der har været mange dyr på stedet, hvor der også er botilbud til udviklingshæmmede.

Men de borgere, der i dag har er beskæftigelsestilbud på Lindegården har et lavere funktionsniveau end tidligere, og derfor skal de have nogle andre tilbud.

Det betyder, at det er slut med at købe kartofler, løg og andre grøntsager i gårdbutikken på Lindegården.

- Tidligere var det nemmere at få tildelt en pension. Derfor var der et behov for at beskæftige borgere, som var stærke, men som manglede noget af spejle sig i. Det gav Lindegården dem, så det har været en stor succes, men mange af de borgere har i dag deres eget arbejde på almindelige arbejdspladser. I dag har vi meget få borgere, der kan lave det arbejde i marken og betjene de store maskiner og kører traktorerne, som der var tidligere. I nogle år har det været personalet, der har udført det arbejde, og det skal de ikke. Derfor er vi stoppet med at producere grøntsager, fortæller lederen af Bo- og beskæftigelsen Lindegården og Værkstedet på Nymarksvej, Pia Ørum.

Der skal dog også fremover være masser af aktiviteter for borgere med forskellige handicaps på Lindegården. Der bliver fire læringslinjer: Natur, kreativt, produktion og service.

- Vi laver en ombygning i den bygning, der i dag indeholder gårdholdet og det kreative værksted Høloftet. De to bliver slået sammen og bliver til et arbejdende værksted, og så flytter vi Den Lille Butik på Vesterbrogade herud. Det sker til januar, fortæller Pia Ørum.