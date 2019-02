Slut med Restaurant Billund: - Vi kunne ikke stå i vejen for Billunds udvikling

Billund: Der var knus, kram, gaver og pizzabuffet, da Restaurant Billund holdt afskedsreception for byens borger. Det var da også to lidt vemodige ejere, Ibrahim Yasar og sønnen Hassan Yasar, der tog imod gæsterne, og sørgede for at alle fik noget at spise og drikke - på husets regning.

- I næsten 19 år har vi drevet Restaurant Billund. Der har været gode dage, og der har været dårlige dage, men vi har været glade for det. I dag er jeg trist, men jeg er samtidig også godt tilfreds med den beslutning, vi har taget, sagde Ibrahim Yasar. Restaurant Billund er nu lukket, da Kirkbi A/S har opkøbt ejendommen. Hasan Yasar var enig med sin far om valget at sælge restauranten:

- Restaurant Billund har altid været en del af familien, men vi kunne ikke stå i vejen for Billunds udvikling, og derfor synes jeg, det er den rigtige beslutning, vi har taget, sagde Hasan, der i 19 år har pendlet mellem Billund og Horsens, hvor familien kommer fra.

Hvad far og søn skal til at beskæftige sig med nu, er endnu ikke fastlagt, men Hasan var ikke afvisende for at åbne et nyt spisested i Billund en gang i fremtiden.

- Billund er ved at udvikle sig, så vi ser på det. Vi gør det ikke lige nu, men vi kan ikke afvise, at vi kommer tilbage, sagde Hasan.