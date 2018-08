Slut: Skoringen i Grindsted lukker

Krigen mellem Grindsteds to sportsbutikker og nethandel tager nu livet af Skoringen i Grindsted.

Grindsted: Med udgangen af oktober lukker Skoringen i Nørregade i Grindsted. Dermed mister byen en decideret skobutik, og tilbage er så kun SkoUniverset, der udelukkende sælger sko. - Når tingene ikke rigtig ruller, så må vi lukke, og nu synes jeg, at det begynder at blive træls. Bemandingen er blevet skåret til, og jeg skal overveje, hvor jeg bruger mine kræfter bedst. Det er en proces, som vi har overvejet gennem længere tid, fortæller Brian Jensen, der i september 2013 overtog Skoringen i Grindsted sammen med Rikke Mørk Nielsen. Parret har i dag Skoringen-butikker i fem byer: Herning, Holstebro, Ringkøbing, Skjern og Vejen. - Det er træls for byen, men nu får vi da ryddet op i vores varelager, siger Brian Jensen. Han har ikke forsøgt at sælge butikken, men Brian Jensen mener, at det godt kan blive en god levevej for eksempelvis et ægtepar. - Og er der nogen, der gerne vil overtage, så kan de købe inventaret til en meget fornuftig pris, siger Brian Jensen.

Skoringen Lokalerne i Nørregade, hvor Skoringen ligger, er ejet af Ib Møller Nielsen, der selv bor på førstesalen.Der er 180 kvadratmeter butik, 190 kvadratmeter i kælderen, der har fuld lofthøjde og et kontor på 10-15 kvadratmeter.

Sportskrigen har været hård Brian Jensen mener, at der er flere årsager til, at skobutikken i Grindsted er hårdere ramt end parrets andre fem butikker. - Den lange krig mellem de to sportsbutikker i byen har gjort, at vores bruttoavance er blevet ramt. Den har taget meget fra vores kernegruppe, som er børn. Så er det også svært at få de unge til at handle hos os. De er ikke loyale på samme måde som de lidt ældre. De handler på nettet, og Grindsted er hårdere ramt end andre byer. I Vejen er der to store skobutikker, og de går udmærket. På samme måde i Skjern, som er mindre end Grindsted. Der går det markant bedre end i Grindsted, og jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne, mener Brian Jensen. Skoringen har netop indledt ophørsudsalg, hvor der gives 20 procent rabat. Det forventer Brian Jensen vil fortsætte en måned. - Så giver vi den nok et lille skrald mere på vintervarene, siger Brian Jensen. Det er Ib Møller Nielsen, der tidligere drev Skoringen, der ejer bygningen, og han er gået i gang med at prøve at finde nye lejere.