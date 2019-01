Slagter Norlyk kalder svinekød tilbage

Grindsted: Slagter Norlyk ApS, der er hjemmehørende på Trehøjevej i Grindsted, har været nødsaget til at trække et parti hakket grisekød tilbage.

Der er tale om pakker med 750 gram hakket grisekød, der er produceret den 8. januar og som har sidste holdbarhedsdato den 13. januar. Produkterne er solgt i en række af ABC Lavpris' forretninger, og da der som bekendt ligger sådan en forretning i Billund, skal kunder, der har købt grisekød i denne butik, være særligt opmærksomme.

Årsagen til, at produktet kaldes tilbage, er, at der er fundet små stykker blåt plastik nede i kødet. Af denne årsag er det selvsagt ikke egnet til at spise, og Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at kunder, der måtte have købt produktet, enten kasserer det eller leverer det tilbage til den ABC Lavpris-forretning, hvor det er købt.