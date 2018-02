Slagter Norlyk har opnået den højeste anerkendelse

Grindsted: For at få fat i flere af de store spillere på markedet har Slagter Norlyk det seneste halvandet år arbejdet hårdt på at få hævet overliggeren, så virksomheden er helt sikker på, at de varer som sendes ud er kontrolleret fra grisen eller koen kommer ind i opskæreriet til de færdige bøffer og koteletter ligger i køledisken.

Det hårde arbejde og meget papir har betydet, at Slagter Norlyk nu er blevet ISO 22000 certificeret, som er den højeste anerkendelse der kan opnås som fødevarevirksomhed.

- Det er et krav fra nogle af de store kunder på markedet, at vi skal være ISO 22000 certificeret, så vi håber nu at kunne åbne nogle døre, siger Lars Møller, der sammen med Ulla Holst Møller ejer Slagter Norlyk.

Det er butiksslagter Dorthe Rasmussen, der sammen med Bureau Veritas, har gennemgået produktionsgangen hos Slagter Norlyk og kigget alt igennem med den helt store lup.

- Ud over de krav, som fødevaremyndighederne kræver, at vi skal leve op til, stiller vi yderligere krav til os selv. Vi har været nede og kigge på den allermindste detalje fra produktion til det færdige produkt, og den øgede kontrol og dokumentation gælder alle hos Slagter Norlyk fra gulvet til ledelsen. Hos forbrugerne er der en skepsis overfor fødevarer, og vi vil være på forkant, siger Ulla Holst Møller.