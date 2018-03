Skuddramaet i Grindsted i landsretten: Gerningsmand får sin sag taget om

Den behandlingsdømte fra skuddramet i Grindsted får sin sag taget op igen. Retslægerådet mener, at han skal have en strengere straf i form af en anbringelsesdom.

Grindsted: En af gerningsmændene i det meget omtalte skudsag fra Grindsted får nu sin sag taget op igen. Det drejer sig om den 22-årige mand, som efter skuddramaet i Grindsted i maj sidste år ved byretten blev idømt psykiatrisk behandling. Vestre Landsret har nu besluttet, at sagen for hans vedkommende skal gå om i byretten. Det skyldes, at der efter den første dom er kommet en udtalelse fra Retslægerådet, som mener, at den 22-årige skal have en anbringelsesdom. En sådan kræver, at sagen føres foran et nævningting, altså i byretten.

Retslægerådet Retslægerådet hører under Justitsministeriet og kan på begæring af offentlige myndigheder udtale sig om lægelige spørgsmål vedrørende enkeltpersoners retsforhold.



Medlemmer er psykiatriske overlæger.

Skuddramaet Tiltalte var med i et slæng, som var blevet sur på en ung fyr, som tilsyneladende var skyld i, at nogle venner var blevet smidt ud fra et diskotek. Efter nogle dage med telefoniske og skriftlige trusler, indvilgede den unge fyr i at mødes med slænget. Mødet fandt sted på p-pladsen ved Grindsted Sygehus den 6. maj 2017, hvor den unge mand fik en voldsom behandling med en totenschlæger og skæftet på et gevær, ligesom der blev skudt efter ham med et oversavet jagtgevær. Under flugten kørte den 22-årige en stjålet bil, som han kørte galt med rundkørslen ved Hotel Svanen Grindsted. Politiet fandt desuden et helt arsenal af små håndskydevåben, det oversavede jagtgevær samt flere slagvåben. De var smidt ud fra bilen under flugten og efter uheldet. De tre øvrige i gruppen fik fængsel fra et år og tre måneder til to år og tre måneder, mens den 22-årige fik en behandlingsdom. Hans sag skal nu tages op i byretten igen.