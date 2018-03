Skraldemanden vil også fremover hente genbrugsspanden

Der bliver ikke ændret på reglerne for placering af genbrugsbeholderen. Også fremover vil renovationsmedarbejderne komme op til 20 meter ind på folks grund for at hente spanden. Arkivfoto: Morten Marboe.

Forslag om, at genbrugsbeholderen skal flyttes ud til skel, er blevet skudt ned af politikerne i teknik- og miljøudvalget. De ønsker at bevare den nuværende ordning.

Billund Kommune: Skraldemanden vil også fremover komme ind på folks grund for at hente genbrugsspanden, når den skal tømmes. Det er den løsning, som Billund Kommune er kommet frem til efter at have diskuteret, hvorvidt det vil være værd at ændre reglerne. Forvaltningen havde lagt op til, at borgerne fremover skal stille deres genbrugsbeholder ud til skel, hvis de ønsker at få den tømt, men det forslag var politikerne i sidste ende ikke med på. - Vi synes, at vi har en god ordning, som stort set fungerer upåklageligt, siger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget om årsagen til ikke at pille ved ordningen.

Regler for genbrugsbeholderen - Genbrugsbeholderen skal være let tilgængelig senest klokken 6.00 på tømningsdagen.



- Beholderen skal være placeret synligt, og der skal være uhindret adgang for renovationsmedarbejderen, ligesom der skal være belysning.



- Låger og døre skal være ulåste og skal kunne stå åbne af sig selv.



- Genbrugsbeholderen må højst befinde sig 20 meter inde på en privat grund.



- Der skal ryddes sne og om nødvendigt udføres glatførebekæmpelse.

Kan flytte den Som reglerne er i dag, henter renovationsmedarbejderen gerne genbrugsbeholderen op til 20 meter inde på en privat grund. Der er dog regler om, at der skal være et fast og plant underlag samt belysning, og at der skal værre ryddet for sne. Renovationsmedarbejderne har oplevet, at det har givet anledning til problemer, men de personer, som ikke vil leve op til reglerne, kan ret let alligevel få spanden tømt. - Hvis folk har grusbelægning, eller hvis de ikke gider rydde sne om vinteren, kan de vælge at flytte den ud til vejen, siger Per Nyhus.