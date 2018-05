Skorstensfejer må kæmpe sig ind på markedet

Skorstensfejer Bent Starup føler, at Billund Kommune spænder ben for ham i forhold til at få kunder. Kommunen har entreret med en anden skorstensfejer, og det er ikke så nemt at skifte.

Billund kommune: Da skorstensfejer Bent Starup for halvandet år siden blev selvstændig skorstenfejer, havde han ikke forestillet sig, at det i den grad ville være op ad bakke i en kommune, der gang på gang scorer højt på erhvervsvenlighed. Det har Bent Starup ikke mærket noget til. Det er nemlig slet ikke enkelt for kunderne at vælge Bent Starup. Billund Kommune har kontrakt med skorstensfejermester Martin Lund, som efter et udbud per oktober 2016 overtog alle skorstensfejeropgaver i kommunen fra den tidligere mester Anders Timmerby. Hver enkelt grundejer har dog mulighed for at vælge en "fri" skorstensfejer, for eksempel Bent Starup, men det er nemmere sagt end gjort. Man skal udfylde en blanket, som dog ikke kan videresendes elektronisk. På kommunens hjemmeside fremgår det, at man arbejder på en løsning. - Det har man så gjort i halvandet år. Jeg oplever det i den grad som benspænd fra kommunes side, lyder det fra Bent Starup. Bent Starup er ikke en hr. hvem som helst inden for skorstensfejeri. Han har været skorstensfejer i 34 år og var i mange år ansat hos Anders Timmerby. Han blev dog fyret for to år siden og besluttede sig derfor for at prøve lykken som selvstændig.

To måder -to brancheforeninger Kommunerne skal stille en skorstensfejer til rådighed til deres borgere.De fleste kommuner har derfor entreret med en skorstensfejermester fra Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Prisen for at få fejet skorsten betales over ejendomsskattebilletten.



Da der er frit valg, kan borgerne også vælge en anden skorstensfejer. Dem er der ganske få af i landet, og de er organiseret i De frie skorstensfejere af 14. januar 2017. Her afregnes direkte med skorstensfejeren.