Skomager vil hente og bringe sko i Billund

Der er ikke tale om, at en skomager har slået dørene op til en ny butik i byen. Derimod har Torben Schrøder, som driver skomagerforretning fra sin privatadresse på Hærvejen ved Kollemorten, lavet en aftale med Lisbeth Baungaard, indehaver af brugskunstforretningen Beth Baun i Billund, om, at hendes butik fremover kan være opsamlingssted for skomageren.

Billund: Det bliver nu muligt for borgerne i Billund at få ordnet skoene hos en skomager uden at bevæge sig uden for bygrænsen.

Opsamlingssted

Torben Schrøder drev gennem mange år en hælebar i Å-centret i Vejle, men nu har han rykket forretningen hjem til sin privatadresse, hvor han har mulighed for at have en 220 kvadratmeter stor butik.

Med beliggenhed knap så centralt som den gamle butik i Vejle, besluttede han sig for at finde et sted, hvor folk kan aflevere og hente deres sko, så de kan komme til skomageren, uden at de nødvendigvis behøver tage turen hele vejen til Kollemorten.

- Da jeg lukkede min butik i Vejle, tænkte jeg på, at jeg godt kunne tænke mig et indsamlingssted et sted vest for Vejle. Alle, som jeg spurgte, sagde, at det skulle være her hos Beth Baun, fortæller Torben Schrøder, som håber, at han også i Brande kan få lavet en aftale med en butik om at være opsamlingssted.