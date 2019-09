Skolerenovering bliver over 70 procent dyrere: Prisen er 51,5 millioner kroner

Hejnsvig Skole har stået til at skulle renoveres for 30 millioner kroner i årene fra 2018 til 2022, men nu er det indledende arbejde med helhedsplanen stødt på nye forhold, der kan få prisen til at stige til 51,5 millioner kroner.

Hejnsvig: 51,5 millioner kroner - eller over 70 procent dyrere end først antaget. Så meget kan den totale udgift for Hejnsvig Skoles renovering løbe op i. Renoveringsprojektet blev godkendt af Billund Byråd i 2017 med et budget på 30 millioner kroner, men nu er der dukket nye forhold op, der kan medføre væsentlige merudgifter - op til over 20 millioner kroner ekstra. Børneudvalget drøftede sagen onsdag aften. Her blev de præsenteret for, at de beregninger, der blev foretaget for to et halvt år siden, ikke holder stik. Sagen skal nu behandles af et samlet byråd igen ved de kommende budgetforhandlinger.

Sagen kort Billund Kommune har besluttet at renovere alle skoler, som ikke er blevet renoveret eller nybygget inden for de seneste år.Vestre Skole i Grindsted står næst for, mens Hejnsvig skal følge derefter.



Derfor er der udarbejdet en helhedsplan for Hejnsvig Skole, og i 2017 besluttede politikerne at give skolen den helt store renovering til cirka 30 millioner kroner.

Tre forslag Politikerne blev onsdag aften præsenteret for tre løsningsforslag i forhold til de markante merudgifter. Det første forslag er at holde fast i den oprindelige helhedsplan og finde de cirka 20 millioner kroner ekstra til gennemførelsen af de ting, der er behov for. Det andet forslag er at holde fast i det oprindelige budget på 30 millioner. Det vil betyde, at man skal revidere helhedsplanen til et lavere antal kvadratmeter og udnytte lokalerne mere intensivt, hvilket vil betyde, at kun én klynge vil bestå på skolen. I forslaget er der ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de øvrige to ellers planlagte klynger. Forslag tre går ud på at rive hele den gamle skole ned og bygge en helt ny på grunden til 65 millioner kroner. Et forslag, hvor kvadratmeter også spiller en rolle, da man i byggeriet vil tage hensyn til den mest optimale udnyttelse af lokaler, som man ikke på samme måde gjorde i 1973, da den nuværende skole blev bygget.

Overrasket formand De tre løsningsforslag er oversendt til budgetforhandlingerne, der endeligt vedtages den 29. oktober. Formand for børneudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), er overrasket over, at renoveringen vil blive så meget dyrere. - En ting er at få løsningsforslagene præsenteret, noget andet er, at der nu er blevet lagt bilag på sagen, og jeg vil gennemgå materialet endnu en gang for mig selv, siger hun.