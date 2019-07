Skoleleder: - Når børnene får talt om de svære ting, klarer de sig bedre i skolen

I foråret har Hejnsvig Skole kørt et pilotprojekt med børnegrupper for børn med skilte forældre. Projektet har været så godt, at det nu fortsætter med to-tre årlige børnegrupper med 5-6 børn i hver. Børn har givet udgivet udtryk for, at samtalerne betyder, at "flere kilo er røget af skuldrene".

Hejnsvig: Samtalegrupper for børn med skilte forældre på Hejnsvig Skole har vist sig at være noget, som både børn, lærere og forældre kan bruge til noget. I foråret har Hejnsvig Skole for første gang tilbudt en samtalegruppe for fem elever i 5. klasse, da en af skolens pædagoger har uddannet sig til børnegruppeleder ved Center for Familieudvikling.

- Det har været tænkt som et pilotprojekt for at få det i gang, men vi tænker, at gruppen sagtens kan sprede sig over et par årgange med 5-6 børn i hver gruppe, siger skoleleder Steen Møller.

Planen er nu, at der i løbet af et skoleår afholdes 2-3 børnegrupper. Børnegruppen har nemlig haft en positiv effekt på børnene og deres indlæring i skolen, vurderer Steen Møller.

- Mange familier bliver ramt af skilsmisse, og for nogle kan det være meget problemfyldt og fylde meget. Børnene er trykkede og kede af det og har behov for at tale med nogle, og det kan vi godt mærke, siger han, og her er det selvfølgeligt naturligt at spørge ind til barnet, om hvordan det går.

- Men børnegrupperne rammer noget andet og flytter noget for dem, siger Steen Møller, der ser børnegrupperne som en hjælp til, at barnet bedre vil kunne klare sit eget liv.

- Men vi mener, at det også hjælper dem til at kunne klare sig bedre i skolen, siger Steen Møller.