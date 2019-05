Der er flere præmier på spil. Eleverne inddeles i par to og to, og det par i hver klasse, som finder flest skodder, vinder også et gavekort til Lalandia.

Derfor havde Peter Rossel taget initiativ til at invitere to skoleklasser til at komme og hjælpe med at fjerne skodderne, og det er ikke kun lufthavnen, der får noget ud af det.

Billund: Lufthavnsparkeringen i Billund er fyldt med cigaretskodder. Så mange, at det er blevet for meget for regionschef for lufthavnsparkeringen, Peter Rossel.

Handler ikke kun om penge

De to klasser, som deltog, var 5. C og 6. C fra Billundskolen. I fire timer skulle de fjerne skodder og andet affald. Udstyret var i orden, for de havde både fået gule veste, snappere, handsker, spande og affaldssække. Skodderne skulle i den sorte spand og andet affald i sækken. Og det var lidt af hvert, de fandt: En neglesaks, en kniv og en brugt lighter for bare at nævne noget af det, der var at finde på lufthavnsparkeringen.

- Man kan ikke lade være med at tænke, hvordan folk kan finde på at smide alt det her, sagde Mathilde Scmeltz, der samlede affald sammen med klassekammeraten Clara Jespersen.

De er glade for de 5.000 kroner til klassekassen, og de vil heller ikke have noget i mod at vinde gavekortet, men i sidste ende er det ikke det, der betyder noget.

- Vi er glade for at hjælpe og gøre en forskel, sagde Clara.