Skoleklasse har 50 års jubilæum: - Dér fik jeg revet ørerne af!

Som skoleelev for 50 år siden var der både tørre tæsk fra de gamle lærere og oplysning og nye idéer fra de unge lærere.

Billund: For 50 år siden tog en klasse fra folkeskolen i Billund deres realeksamen. Fredag mødtes de på Den Gamle Skole for at mindes de gamle dage på godt og ondt - dog mest godt. Nogle af de fremmødte havde gået på skolen, fra de var helt små, andre kom til i 6. klasse fra de omkringliggende landsbyskoler, og der var nogle, som kom til klassen i overbygningen.

- Jeg kan huske, at dér fik jeg rykket ørerne af, siger Ejvind Jensen og peger i midten af det gamle klasselokale. Han kan ikke huske hvorfor, læreren gjorde det, men det var ikke usædvanligt dengang, at eleverne fik et par på hovedet.

- Jeg kan huske en lærer, der labbede mig én. Jeg kan ikke huske for hvad, men jeg følte, det var urimeligt, og truede med at gå videre med det, fortæller Kristian Pallesen og tilføjer:

- Så gå da ud og ryg, sagde min lærer. Det var en lidt mærkelig handel at slå af.