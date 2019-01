14-årige Ida Knudsen putter sin stemmeseddel i urnen. Mærkesager om kortere skoledage og hårdere straffe for voldsforbrydelser fik hende til at stemme på Konservative.

Selvom der endnu går nogle år, inden de er gamle nok til at stemme til rigtige valg, var folkeskoleelever over hele landet torsdag i stemmeboksen. På Vorbasse Skole har to folketingsmedlemmer gjort eleverne klogere på politik, inden krydset skulle sættes.

Vorbasse: Det lignede en ægte valghandling. Præcis klokken 10 konstaterede den valgtilforordnede, at stemmeurnen var tom, og herefter kunne valgkort blive ombyttet til stemmesedler, hvorefter eleverne en efter en gik i stemmeboksen og satte kryds ud for det foretrukne politiske parti og placerede sedlen i stemmeurnen. Skolevalget er et landsdækkende tema, hvor eleverne i folkeskolernes ældste klasser bliver gjort klogere på politik for til slut at afholde valg. På Vorbasse Skole har eleverne haft besøg af to folketingsmedlemmer, Troels Ravn (S) og Karina Adsbøl (DF), der blev udfordret på holdninger og mærkesager. - Det har været spændende. Normalt går jeg ikke så meget op i politik, men det har været spændende at lære mere om de forskellige partiers mærkesager, fortalte Ida Knudsen fra 8. klasse efter at have været i stemmeboksen og sætte sit kryds. Ida Knudsen stemte på Konservative. Det var især partiets mærkesager om kortere skoledage og hårdere straffe for voldsforbrydelser, der gjorde udslaget.

Jeg kan ikke lægge noget foran eleverne, som interesserer dem så meget som dette. Ole Brejnrod, lærer, Vorbasse Skole

Inden valghandlingen kan begynde, skal det naturligvis konstateres, at stemmeurnen er tom.

Stor interesse Det er lærer Ole Brejnrod, der har stået i spidsen for skolevalget i Vorbasse, og han har oplevet, at eleverne har en stor interesse for politik. - Jeg underviser i samfundsfag, og jeg kan ikke lægge noget foran eleverne, som interesserer dem så meget som dette, siger han. Undervejs i forløbet har eleverne udvalgt tre mærkesager, som de er gået i dybden med. Nogle har været mere populære end andre - eksempelvis spørgsmål om aktiv dødshjælp, fri cannabis, kortere skoledage og dyrevelfærd - men hardcore økonomi har også vundet interesse. - Der er både socialister og liberalister blandt eleverne. Det er omkring denne alder, at de bliver mærket. Der er eksempelvis nogle ærkeliberalister, som er meget bevidste om, at de skal stemme på Liberal Alliance. Det taler til dem, at der ikke skal betales så meget i skat, og at der skal være frie valg. Der går pigerne nok mere om bord i de mere etiske mærkesager, siger Ole Brejnrod.

Eleverne havde på forhånd fået udleveret valgkort, som ved afstemningsstedet blev ombyttet til en stemmeseddel.

På Vorbasse Skole var der torsdag opstillet stemmeboks, så valghandlingen kom til at se meget ægte ud.

De valgtilforordnede sørger for, at alt går rigtigt til.