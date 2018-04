Skoleelever modtog pornografiske billeder på telefonen

Mindst 17 elever fra 7. årgang på BillundSkolen har via det sociale medie Snapchat modtaget krænkende materiale. Det har fået skolen til at anmelde sagen til politiet. Arkivfoto.

Billund: En større gruppe elever fra BillundSkolen er inden for de seneste dage blevet kontaktet af en ukendt profil på det sociale medie Snapchat. Her har de modtaget henvendelser af en så krænkende karakter, at skolen har fundet det nødvendigt at anmelde sagen til politiet. - Vi bliver gjort opmærksom på, at nogle af disse anmodninger har karakter af at være krænkende, da der bliver sendt billeder og beskeder, som er ubehagelige. Derfor reagerer vi på det, siger skoleleder Lars Aagaard Nielsen fra BillundSkolen. Snapchat er en app, hvor det er muligt at sende billeder og tekstbeskeder til hinanden. App'en har den særlige funktion, at beskederne forsvinder, når de er blevet læst.

Forældre er orienteret På nuværende tidspunkt er der kendskab til, at 17 elever har modtaget krænkende henvendelser via det sociale medie. Det har fået skolen til at kontakte forældrene og gøre opmærksom på problemet. - Vi har orienteret forældrene om, at det finder sted. Det er en fast procedure, når eleverne oplever noget ubehageligt på de sociale medier. Vi ved ikke, om der er flere, som har modtaget det samme, og derfor har vi skrevet ud til alle forældre i 6. til 9. årgang, siger Lars Aagaard Nielsen, der ikke har nogen anelse om, hvem der står bag henvendelserne til eleverne. - Vi ved ikke, hvem det er. Det kan være en fra Kina eller en her fra byen. Det ved vi ikke. Det er derfor, politiet undersøger, hvad det har på sig. Profilen har et navn, men om det er fiktivt, ved jeg ikke, siger han.