Skolechef om ny metode: - Ny viden skal spredes til alle skoler

Billund Kommune: Projektbaseret undervisning, læring gennem leg, at kunne eksperimentere og konstruere.

7. og 8. klasse på Vorbasse Skole er lige nu frontløbere i netop den måde at blive undervist på, men meningen er, at hele skolen skal skifte den traditionelle skemalagte undervisning ud med mere projektorienterede læring.

- Vi håber, at hele skolen er med indenfor en treårig periode, men vi begynder med et mindre lærerteam for at komme godt i gang, siger skoleleder Torben Precht Jensen.

Den legende tilgang til undervisningen udspringer af et samarbejde mellem Billund Kommune og LegoFonden, og meningen er, at de gode erfaringer og metoder skal bredes ud til de øvrige skoler i Billund Kommune, der følger projektet tæt med to skolekonsulenter.

En anden del af den mere legende tilgang er også en opdatering af skolernes såkaldte Lego Labs, der skal opdateres - ikke kun med Lego, men med andre og nye metoder og andre materialer, som man kender fra maker spaces og play labs.

Skolechef i Billund Kommune, Morten Kirk, forsikrer, at formen er meget konkret og gennemtænkt.

- Læringsformen er meget velbeskrevet og indeholder både struktur og metoder. Vi kender det fra projekterne Billund Builds - det er de metoder, som nu skal indgå mere systematisk i dagligdagen, siger han.