Grindsted: Må man læne sig ind over en raket for at skærme den mod vind og regn, når man tænder?

1. Brug sikkerhedsbriller2. Fyr kun godkendt fyrværkeri af. Ikke hjemmelavet. 3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden. 4. Hold sikkerhedsafstand. 5. Gå aldrig tilbage til en fuser. Bonusråd fra Kasper og Mads: 1. Ha' dit fyrværkeri i en pose. Ikke i inderlommerne på din vinterjakke. 2. Sæt raketten i et dertil indrettet rør. Ikke i en tom flaske. 3. Hold armen udstrakt, mens du tænder (så er du allerede et stykke fra det farlige) 4. Gå otte meter væk. 5. Placer dine raketter/kanonslag i en spand med sand eller salt. Det er sikkert, og det er meget nemmere at rydde op dagen efter. Andre gode råd: Giv dit kæledyr et ekstra tæppe, godbidder og skru op for tv'et, mens I fyrer af. Hunde og katte og andre dyr bliver bange, når der fyres af. Lad ikke lillesøster gå ud og samle fusere op dagen efter. De kan stadig eksplodere. Lad en voksen klare opgaven med skovl, spand og stil fyrværkeriet væk i to døgn. Så er faren drevet over.

Krudt-sprut-forbudt

Børnene lærte også slagordet "Krudt-sprut-forbudt, for selv om de fleste danskere kan lide at feste nytårsaften, så er det en meget dårlig idé at tænde fyrværkeri med gløden fra en smøg, lade raketten stå i en tom ølflaske - eller hvad man ellers kunne finde på, når sprutten går ind og forstanden ud.

Drengene 5. klasse hørte så godt efter, at de i kor kunne lire hele remsen af fyrværkeriråd af. Og i øvrigt var der ingen, der protesterede over at tage sikkerhedsbriller på ude på boldbanen bag skolen eller over at stå otte meter væk fra eksplosionerne.