Derfor sætter Campus Grindsted, sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Billund, et øget fokus på erhvervsuddannelser ved at invitere alle 8. klasser - cirka 350 elever - i Billund Kommune til en kæmpe skills-stafet i Magion i Grindsted for femte år i træk. Det sker fredag 27. september klokken 8.30-13.15.

Grindsted: I de senere år har der været en del fokus på erhvervsuddannelserne. Ofte hører man om, at der vil blive mangel på faglært arbejdskraft. Samtidig er der stadig for få unge, der på landsbasis vælger en erhvervsuddannelse.

Skal finde et vinderhold

Eleverne vil komme til at dyste i en lang række konkurrencer, som alle har et erhvervsfagligt islæt over sig. I Billund Kommune skal der findes et vinderhold, som får muligheden for at repræsentere kommunen til den store finale ved DM i Skills i København foråret 2020.

I løbet af dagen kommer alle klasser også på en "Tour de Tinghusgade" for at få et indtryk af de mange erhvervsuddannelser.

- Vi er jo så privilegerede i Campus Grindsted, at vi har såvel tekniske erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og handelsuddannelser - så der er bare så mange muligheder for at vælge et godt afsæt til en god erhvervskarriere, fortæller projektleder Vibeke Sørensen fra Campus Grindsted i en pressemeddelelse.