Skadedyr-alarm afblæst: Netto er igen åben

Mandag formiddag var dørene lukket hos Netto i Hovedgaden i Billund. Det var mistanke om skadedyr, som var årsagen til lukningen. Butikken er nu igen åben.

Billund: Netto på Hovedgaden i Billund har igen slået dørene op for byens kunder. Mandag formiddag har det ellers ikke været muligt for kunderne at komme ind i butikken. I stedet blev de mødt af en lukket dør og en seddel, der fortalte, at butikken blev kontrolleret på grund af mistanke om skadedyr. Mistanken opstod, efter en kunde underrettede personalet om, at der var observeret et skadedyr. - Søndag aften fik vi en henvendelse fra en kunde, som måske havde set et eller andet. I aftes og her til morgen har vi været i gang med at undersøge tingene, og vi har kunnet åbne igen mandag klokken 12, siger Michael Ryborg, distriktschef hos Netto.

Sikkerheden intakt Når der bliver observeret skadedyr i en forretning, som handler med fødevarer, er butikken nødt til at lukke og af hensyn til kundernes sikkerhed tage alle de nødvendige forholdsregler. De er nu blevet taget. - Vi har sørget for, at fødevaresikkerheden er intakt, og at der ikke er nogle skadedyr. De, der måtte have været, er blevet fanget, siger Michael Ryborg. Har der været nogle skadedyr? - Det har jeg ingen kommentarer til.