Skadedyr-alarm afblæst: Brugsen i Hejnsvig måtte lukke et par timer

Der har været skadedyr uden for brugsen i Hejnsvig. De har dog ikke været indenfor, og derfor kunne butikken mandag åbne igen efter et par timers lukning.

- Vi har haft nogen ude for at undersøge for skadedyr, og der er ikke konstateret noget inde i butikken. Derfor kan vi godt åbne igen, fortæller brugsuddeler Erik Laursen.

Det viste sig dog, at den potentielt alvorlige alarm hurtigt kunne afblæses, og efter mindre end et par timer kunne dørene igen blive slået op for byens handlende.

Skadedyr udenfor

Når det så hurtigt er blevet besluttet igen at slå dørene op for kunderne, skyldes det, at det med stor sikkerhed kan slås fast, at skadedyrene har holdt sig udendørs og ikke har været inde for at stikke tænder eller snuder i fødevarer.

- Der har kun været skadedyr udenfor. De har ikke været inde på lageret eller i butikken, siger Erik Laursen.

Der vil fortsat blive holdt et skarpt øje med de ubudne gæster, som vil blive forsøgt kommet til livs. Kunderne behøver ikke frygte for, at der har været skadedyr på besøg i deres varer.

- Hvis det senere skulle vise sig, at der er nogle skadedyr, vil vi selvfølgelig lukke, men lige nu har vi i samråd med de forskellige eksperter besluttet at åbne igen, siger Erik Laursen.