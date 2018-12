Skabe og skuffer rodet igennem to gange på Hybenvej

Billund: To gange i løbet af tirsdag har en indbrudstyv begået indbrud på Hybenvej. Mellem klokken 8.15 og 17.50 er køkkenvinduet til et rækkehus brudt op. Herefter har den indtrængende været rundt i hele huset og har rodet rundt i skuffer og skabe. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

I omtrent samme tidsrum har en lejlighed på samme vej haft indbrud. Her er et vindue, som endda var sikkerhedshaspet, brudt op, skuffer og skabe rodet igennem, og der er stjålet flere smykker. Det drejer sig om en margurite-halskæde, et par margurite-ørenringe samt en ring med rav. Dette indbrud er sket mellem klokken 11 og 19.15.