Sjælden mulighed: Besættelsessamlingen i Grindsted holder åbent på befrielsesdagen

Grindsted: Besættelsessamlingen holder åbent i anledning af befrielsen 5. maj, og det er muligt at kommen med på en rundvisning. Der er åbent 10-16 og gratis entré. Man finder udstillingen på CF-gården, Hedemarken 16, og der er kun to årlige åbningsdage - den ene altså på befrielsesdagen. Man kan høre fortællinger fra Grindsted i tiden under Anden Verdenskrig; om jernbanesabotage, dagligliv, den tyske besættelsesmagt og modstandsfolkene. I lokalerne kan man se en reproduktion af et værelse i fangelejren i Frøslev. Derudover kan man se, hvordan folk boede dengang i en stue og et køkken med originale genstande. Man kan også se hvordan datidens aviser så ud og lære noget om produktionen af illegale blade.