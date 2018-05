Det seneste års tid har Simon Talbot boet i Los Angeles. Her har han jagtet et amerikansk gennembrud. Nu vil han bruge alle erfaringerne og oplevelserne i USA til at "Make Denmark Great Again". Showet kan opleves i Magion til februar.

Grindsted: For halvandet år siden var livet gået i hak for Simon Talbot. Han levede lidt for mageligt i sin comfort-zone og kedede sig reelt i den daglige trummerum, selvom han på scenerne og i tv høstede både roser og succes. I stedet for at stille sig tilfreds med den hjemlige succes, besluttede han sig for at ryste op i det hele og prøve at starte forfra: Han hoppede derfor ombord på et fly til USA for at jagte "the american dream". Det er der kommet et standup-show ud af. Showet handler om de sjove modsætninger, der er mellem danskere og amerikanere - og så gør Simon Talbot én gang for alle op med den danske jantelov. Det gør han ved at rejse en række spørgsmål: Kan vi lære noget af de altid selvsikre amerikanere? Får man overhovedet noget ud af at jagte sine drømme? Og hvorfor ser præsident Trump så underlig ud?