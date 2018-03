Simon Salskov får ansvaret for Lalandias værtskab

Simon Salskov skal sørge for, at gæsterne hos Lalandia i Billund og Rødby får en god oplevelse.

Simon Salskov bliver blandt andet ansvarlig for Lalandias egen særdeles omfattende gæstetilfredshedsundersøgelse, der seneste år vidnede om rekordhøj tilfredshed blandt gæsterne i de to feriecentre.

- Jeg har været på gulvet i service og restaurationsbranchen lige siden, at jeg som otteårig stod på en skammel og vaskede op i min fars restaurant, fordi opvaskeren var syg. Siden har jeg blandt andet arbejdet som selskabstjener, barchef og restaurantchef og har i de seneste år haft min egen restaurant. Det gode værtskab og arbejdet med gæster er derfor helt naturligt for mig, fortæller Simon Salskov i en pressemeddelelse.

Billund-Rødby: Den 37-årige Simon Salskov er Lalandias nye kundeoplevelseschef. Lalandia lever af at give gæsterne den bedste oplevelse, og derfor har man i de seneste år organiseret arbejdet med værtskab under virksomhedens kundeoplevelseschef.

Benhårdt

- Vores forretning er bundet benhårdt op på, at vi skal være de bedste i Danmark til godt værtskab. Derfor har det været vigtigt for os at organisere arbejdet med udvikling af gæsteoplevelsen i en stilling, der har ansvaret for både at træne og udvikle vores medarbejdere samt løbende evaluere og optimere gæsteoplevelsen, siger adm. direktør i Lalandia Jan Harrit.