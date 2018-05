Sigurd Barrett gav koncert: Luther fik liv i Billund Kirke

Denne en eller anden fik liv i løbet af koncerten med Sigurd Barrett og hans band af gode musikere og sangere, som heller ikke var blege for at klæde sig ud og optræde som for eksempel munken Gert, der aldrig havde gjort noget forkert.

Billund: Da Else Marie Madsen, formand for Grene Menighedsråd, sidste år under Folkemødet i Ribe hørte Sigurd Barretts koncert "Alt om Luther på 60 minutter", var hun ikke i tvivl.

Fra Bieber til Julemanden

Sigurd Barrett kom vidt omkring. For eksempel blev både Justin Bieber, Lars Løkke Rasmussen og Julemanden blandet ind i Luthers rejse til Rom. Og noget af det bedste, kunne man fornemme på børnenes jubel, var, når de voksne (på scenen) svarede forkert på et spørgsmål, som et barn i salen dernæst svarede helt rigtigt på. På den måde lærte alle, at det hverken var Justin Bieber, Lars Løkke eller Julemanden, Luther ville opsøge i Rom. Det var Paven.

Det rigtige svar høstede en i salen så klapsalver for, og det kunne børnene tydeligvis også godt lide.

Sigurd Barrett og hans band rejste hele sidste år, da det var 500-året for Reformationen, rundt over hele landet med showet "Alt om Luther". Mange ønsker stadig at få svar på spørgsmål som "hvem var Luther?", "hvad betyder Reformationen for os i dag?" og samtidig opleve musikalitet og sproglige finurligheder, så turneen fortsætter resten af året.