Sidste chance for at blive leder af Billund Idrætscenter

Billund: Går du med en drøm om at blive leder for Billund Idrætscenter, er der sidste udkald i denne uge.

Her er nemlig deadline på Billund Kommunes jobopslag på stillingen, hvor man kommer til at afløse centerleder gennem næsten 17 år John Ullerup-Hansen. Han har valgt at fratræde sin stilling for at søge nye udfordringer, og derfor søges der en ny centerleder pr. 1. oktober 2019.

I jobopslaget lægger Billund Kommune blandt andet vægt på, at ansøgeren skal være en synlig leder som vil samarbejde med de mange forskellige interessegrupper, blandt andet foreninger, frivillige og erhvervsliv.