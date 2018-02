Shuttlebussen kører i år i ni uger

Stigende efterspørgsel på Billunds shuttlebus betyder, at den i år vil køre borgere og turister rundt i Billund i ni uger i stedet for som tidligere i seks uger.

Billund: Til sommer vil shuttlebussen igen fragte borgere og turister gratis rundt i Billund, og det vil i år ske i en længere periode end hidtil.

Siden shuttlebussen så dagens lys i 2010, har den i seks uger hen over sommeren transporteret folk rundt mellem turistattraktionerne og bymidten i Billund. Nu har interessenterne, som blandt andet er Billund Handelsforening, hotellerne, turistattraktionerne og lufthavnen, udtrykt ønske om, at shuttlebussen i stedet for de sædvanlige seks uger vil køre i ni uger.

Billund Kommune har accepteret at bidrage med 110.500 kroner til shuttlebussen i stedet for de sædvanlige 65.000 kroner, så bussen dermed kan køre i hele juli og august.

- Det er ganske udmærket, hvis vi på denne måde kan være med til at levere en bedre service over for turisterne. Det har i flere år fungeret godt, og når Lego House også er kommet med, kan der været et behov for at udvide sæsonen, siger borgmester Ib Kristensen (V).