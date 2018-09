To ting synes der at være bred enighed om, da politikerne tirsdag skød forhandlingerne om næste års budget i gang: Den kommunale organisation skal have et servicetjek, og daginstitutionerne skal have flere pædagoger.

Billund Kommune: Der er behov for et servicetjek af den kommunale organisation for at slå fast, om pengene bliver brugt rigtigt. På det punkt var politikerne fra byrådets seks partier usædvanligt enige, da de tirsdag aften fremlagde deres idéer til, hvordan det kommende års budget for Billund Kommune skal se ud. Det er velkendt, at Billund Kommune fra 2020 vil mangle penge i budgettet på grund af lavere selskabsskatter, manglende indtægter fra udlændinge og virkningen fra de skattelettelser, der er blevet givet to gange de seneste tre år. Derfor er politikerne hele vejen rundt i byrådssalen parate til at lave et såkaldt servicetjek for på den måde at sikre, at den kommunale organisation giver den bedst mulige service for pengene.

Vi har brugt vores gode økonomi godt, og vi har været fornuftige, så vi ikke står i 2019 og skal finde en masse besvarelser. Men vi står i en situation, hvor der er god grund til, at vi fremadrettet viser rettidig omhu. Ib Kristensen (V), borgmester

Budget godkendes 9. oktober De 25 politikere fordelt på seks partier indleder onsdag det årlige slagsmål om, hvor kommaerne i næste års kommunale budget skal stå.



Når et flertal har lavet en aftale om budgettet har de, der står uden for forliget, efterfølgende mulighed for at stille ændringsforslag. De vil blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet, som finder sted tirsdag den 9. oktober.

Bedre normeringer De forskellige politiske grupper i byrådet er som sædvanligt fyldt med forslag til, hvordan de gerne ser de kommunale kroner prioriteret. Langt fra alle forslag ender med at blive til virkelighed, og en del forslag er også gengangere. Eksempelvis vil Borgerlisten gerne have sikret midler til at rense Engsøen, Radikale Venstre ser gerne en ekstra hal i Billund, mens Konservative og Socialdemokratiet gerne ser en kommunal sløjfebus indført. På især et punkt synes der dog allerede at have dannet sig et flertal for forbedringer: Der skal være bedre normeringer i kommunens daginstitutioner. - Det tidligere byråd har afsat flere midler til området. Det er vigtigt, at disse midler primært bliver brugt på bedre normeringer, men vi har indtryk af, at de fleste af midlerne er blevet ædt op af fleksible åbningstider. Vi oplever ikke, at der er kommet flere voksne pr. barn, sagde Ann Charlotte Vilstrup (S) og fik opbakning fra flere andre partier.

Opbakning Borgerlisten bakker op om bedre normeringer og er villig til at lade forældrebetalingen stige på området til gengæld. - Det er nødvendigt med bedre normeringer, hvis vi vil fastholde at være familiens bedste valg. Med bedre normeringer vil vi også blive bedre til at spotte ting til en tidlig indsats, sagde Ole Marcussen (Borgerlisten). - Det er så tydeligt i tråd med visionen om at være Børnenes Hovedstad, at det er det eneste fornuftige. Det giver mening for børnene og deres familier, og det skaber bedre trivsel blandt medarbejderne, lød det fra Mads Helbo (R). Også Konservative og Dansk Folkeparti pegede på bedre normeringer som et område, der ønskes prioriteret, når det budgettet de kommende dage skal strikkes sammen. Venstre erklærede, at partiet ikke har låst sig fast på noget inden forhandlingerne.