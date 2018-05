Seneste nyt fra heden: Ilden pibler op fra jorden

Randbøl: Den heftige brand, der brød ud på Randbøl Hede fredag, kom under kontrol natten til lørdag, men brandfolkene knokler stadig med efterslukningen ude på heden, oplyser vicepolitikommissær ved Sydøstjyllands Politi Mikkel Ross.

- Brandfolk er stadig i fuld gang med efterslukning. Ilden bliver ved med at blusse op rundt omkring og leger lidt kispus med brandfolkene. Hver gang de slukker et sted, blusser det op et andet sted, fordi der er så tørt på heden, forklarer han.

Brandvæsenet flyver i øjeblikket over området for at få overblik og holde øje med, hvor der måske kan være risiko for, at ilden blusser op, så de kan forsøge at være på forkant.

- Ilden kan nærmest pible op fra jorden og få fat igen, da der kan ligge gløder og ulme, siger Mikkel Ross.

Bøgvadsvej er spærret af ved Frederikshåbvej. Politiet opfordrer stadig folk til at holde sig væk fra området for ikke at forstyrre efterslukningsarbejdet.

Hvad der har antændt den store brand, er endnu ikke fastslået, da slukningsarbejdet først skal være helt overstået.