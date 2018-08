To retsinstanser har nu slået fast, at en 61-årig selvstændig fra Billund ikke har begået noget ulovligt i forbindelse med sin virksomheds momsafregning.

Billund: En selvstændig erhvervsdrivende fra Billund har nu to retsinstansers ord for, at han ikke bevidst har forsøgt at snyde det offentlige for penge i forbindelse med aflæggelse af regnskaber.

Den 61-årige selvstændige afleverede for cirka 10 år siden et regnskab, hvor der ikke var afregnet korrekt moms til Skat. Det bemærkede en ny revisor imidlertid, og i de efterfølgende år blev der derfor betalt den moms, som virksomheden skyldte til det offentlige.

Roderiet i momsregnskaberne var dog nok til, at politiet valgte at tiltale den 61-årige selvstændige for fusk. Anklagemyndigheden gik efter at få den 61-årige mand idømt et års betinget fængsel samt en bøde på 800.000 kroner, men den var retten ikke med på.