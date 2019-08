Seks skoler tester efterfølgeren for Forældreintra

Billund Kommune: En søgning på skolernes hjemmesider i Billund Kommune ender i grå skærm. Ikke desto mindre går det over stok og sten på skolerne allerede nu, og de åbner som planlagt til første skoledag tirsdag den 13. august - forhåbentlig med et helt nyt kommunikationssystem, Aula, der virker nogenlunde.

Skriftlige beskeder og forældercafé

Hun beskriver det nye system som en moderne udgave af messenger, hvor man kan kommunikere hurtigere og mere intuitivt med hinanden. Dertil er sikkerheden skærpet blandt andet omkring billeder, som først skal gennem et filter for at blive lagt ud.

- Vi håber da, at kommunikationen vil komme til at glide nemmere, og at vores forældre oplever det som et nemt redskab, siger Vivian Møberg, der allerede har bedt om, at der skal være en skolekalender i Aula.

Indtil man er sikker på, at det nye system virker, vil skolen helgardere sig med beskeder til forældrene ved at printe ud og give eleverne papirer med hjem.