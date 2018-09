Seks indbrud siden 15. august: Nu er der ikke mere at stjæle hos DCH

Grindsted: Nu er de for alvor ved at være trætte af det i Grindsteds afdeling af DCH, Danmarks Civile Hundeførerforening. Siden 15. august har de haft hele seks indbrud i klubhuset på Sdr. Boulevard, og nu er der simpelthen ikke mere at stjæle.

Det sjette indbrud fandt sted mellem søndag aften og mandag morgen. Ved dette og de tidligere indbrud er indbrudstyvene gået efter øl, sodavand og is, men dem er der ikke flere af nu. Ved hvert indbrud er døren blevet smadret, og ved et af indbruddene gik det også ud over indgangsdøren, som har dobbelt autoglas i og derfor var svær at trænge igennem.

Et medlem af DCH fortæller, at indbruddene er sket både ved højlys dag og i nattetimerne. DCH har dog sikret klubhuset med overvågningskameraer, og selv om tyvene sidste gang kravlede ind og afmonterede kameraerne, er der ifølge DCH tydelige billeder af de ubudne gæster.