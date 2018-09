Se video og billeder fra dyrskuet på Karensminde: Mols-klanen er sammen om de gamle husdyr

Ole Mols har fået alle seks børn og en stor flok børnebørn til også at interessere sig for historiske husdyr. Det er skønt at være sammen om en så tidskrævende hobby, synes han.

Det kan det nemt komme til, for Penge er der ikke i at være ekspert i hvidhovedede marskfår, korthornskvæg eller landracegeder. Arbejdet med husdyrene er en hobby. Ole Mols arbejder til daglig som murerformand ved KG, mens Rose er i hjemmeplejen. Efter almindelig arbejdstid er endnu fire timer - mindst - med at kigge til dyrene de 18 forskellige steder, hvor de afgræsser jorde for Vejle Kommune. Hjemme på gården i Fitting er der 200 dyr af de gamle racer og også mere end nok at se til.

Sortbrogede grise

Ole Mols begyndte at samle for 25 år siden - efter et besøg på Karensminde. Her så han de små sortbrogede grise, som han huskede fra sin barndom - og han var solgt. Siden er der bare kommet flere og flere dyr til, og i tilgift er Ole Mols sammen med to af sønnerne med i det statslige bevaringsudvalg.

- Det er simpelthen skønt, at de alle går op i det. Vi har altid masser at snakke om, siger Ole Mols med et smil fra øre til øre.

Siden børnene var små, har de været med til at passe dyrene og har også hjembragt mange præmier. I dag er det børnebørnene, der får rosetterne med hjem.

- Nå de udstiller en kanin, er det også dem, der høster præmien. På den måde synes de altid, det er sjovt at være med. Vi andre går bare efter at have en hyggelig dag. Præmier betyder ikke noget mere, siger Ole Mols.