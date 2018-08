Se video: Kajakklubben råber op - kanalen er ved at gro til i grøde

Grindsted Ro- og Kajakklub er ved at give op. Roerne har længe ikke kunnet komme ud gennem kanalen, og nu ligger også kajakkerne stille. Løsningen ligger ikke lige for.

Han har selv været ude for nylig og dokumenterer med sin videooptagelse, at hans kajak går helt i stå i kanalen ud mod Engsøen.

- Vi kan ikke holde til det her. Sker der ikke noget, er det starten på enden for klubben, siger Keld Toft.

Grøde i kanalen er ikke noget nyt problem. Gennem ti år har klubben råbt op om, at grøde gør det svært for dem at komme ud til Engsøen. Nu er et helt umuligt. Selve ikke de slanke kajakker kan komme igennem.

Siden Billund Kommune satte en stopper for grødeskæringen i 2009, er grødevæksten taget til. Skiftende byråd har været inviteret på sejltur for at ved selvsyn at konstatere problemet med grøde. Grindsted Ro- og kajakklub kan ikke længere ro gennem bådkanalen fra Vestre Boulevard til Engsøen.

- Det er det, vi skal i gang med at undersøge. Men vi har ikke svar på, hvor langt vi skal gå. Det er et politisk spørgsmål, siger Karl Grundahl, leder af natur- og miljøafdelingen i Billund Kommune.

Eneste løsning ser ud til at være at grave kanalen helt væk. Det rejser dog en række spørgsmål om, hvad man i så fald skal gøre af det opgravede grøde og slam.

Billund Kommune har i sommer eksperimenteret med skære grøden overfladisk, da en ny rapport fra Rambøll fraråder, at man skærer grøden helt ned i bunden. Det frarådes både på grund af forurening i bundslammet, og fordi visse grødevækster bare får ekstra kraft af at blive beskåret.

Formand vil gå langt

Står det til Per Nyhus, formand for teknik- og miljøudvalget, skal der ske noget.

- Jeg er klar til at gå langt for at finde en løsning, ikke kun for ro- og kajakklubbens skyld, men for hele byens skyld. Det kunne være så fint med vand helt fra bymidten og ud til søen. Som det er nu, ser det forfærdeligt ud. Det skal der gøres noget ved, siger han.

Per Nyhus håber, at sagen kan blive en del af budgetforhandlingerne.