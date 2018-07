Se listen: Her er Billunds dyreste huse til salg netop nu

Var det noget med egen skov? Masser af jord? Eller udsigt over Engsøen? Alle mulighederne findes på top 10-listen over de dyreste ejendomme til salg i Billund Kommune netop nu.

Billund Kommune: Det hedder sig, at det er i 7190 Billund, at den primære udvikling foregår i Billund Kommune. På den baggrund kan det synes en smule overraskende, at vi skal helt ned på 7. pladsen på listen over kommunens dyreste ejendomme til salg netop nu, før vi finder et hus i Billund.

Det kan dog skyldes, at der til flere af ejendommene på top 10-listen er meget store grundarealer hørende til ejendommen, hvilket selvsagt ikke er tilfældet i Billund by.

Listen er lavet via en søgning på boligsiden.dk.

1: Naturskønt beliggende ejendom Kommunens dyreste hus til salg netop nu findes på Frederikshåbvej 6 ved Vorbasse. Her er det muligt at få et nyt hjem og sin egen skov. Til boligen, som er 110 kvadratmeter, er der nemlig et jordtilliggende på knap 21 hektar, hvoraf knap 8 hektar er skov og beplantning. Se mere hos EDC.

2: Direkte udsigt over Engsøen Ejendommen på Engsøvænget 16 har ifølge mægleren en af Grindsteds bedste placeringer. Fra boligen på 253 kvadratmeter er der direkte udsigt over Engsøen. Ejendommen kan købes for 4,995 millioner kroner. Se mere hos Nybolig.

3: Liebhavervilla med panoramaudsigt 4,975 millioner kroner er prisen for Engsøparken 179 i Grindsted. For den pris får man en bolig på 226 kvadratmeter opført i 2008 med udsigt over Engsøen og Grindsted Å. Se mere hos Home.

4: Masser af plads 4,4 millioner kroner koster det at blive ejer af Grindsted Landevej 31 i Grindsted. For den pris får man 50.548 kvadratmeter grund med en villa på 181 kvadratmeter. Se mere hos Real Mæglerne.

5: Hobbylandbrug ved Hejnsvig På Kirkevej 43 i Hejnsvig er der mulighed for at drive hobbylandbrug. På den 196.000 kvadratmeter store grund er der en bolig på 208 kvadratmeter samt løsdriftsstald. Ejendommen kan erhverves for 4,2 millioner kroner. Se mere hos EDC.

6: Velegnet som hesteejendom På Omme Landevej 70 ved Sdr. Omme ligger et attraktiv og præsentabel ejendom tilbagetrukket fra vejen. Ejendommen har 9,2 agerjord og er velegnet som hesteejendom. Boligen er på 222 kvadratmeter. Se mere hos EDC.

7: Nybygget hus på Lillevang Villaen på Lillevang 136 i Billund er fuldstændig nybygget. Boligen er på 179 kvadratmeter og ligger i det eftertragtede nybyggerkvarter i Billunds sydlige ende. Ejendommen er sat til salg for 3,625 millioner kroner. Se mere hos Estate.

8: 339 kvadratmeter under tag På Mølleparken 231 i Billund kan en køber for 3,345 millioner kroner blive ejer af hele 339 kvadratmeter under tag. Boligen er på 260 kvadratmeter, og derudover er der en udestue på 27 kvadratmeter og en dobbelt garage på 52 kvadratmeter. Det hele ligger for enden af et lukket vænge. Se mere hos Estate.

9: Patriciervilla i Vorbasse En patriciervilla på 224 kvadratmeter beliggende på en 10.000 kvadratmeter stor grund på Sorgenfrivej 3 ved Vorbasse. Alt dette kan blive dit for den nette sum af 3,345 millioner kroner. Se mere hos Nybolig.