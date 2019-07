Se listen: Her er Billund Kommunes 10 dyreste huse

7) Udsigt over Engsøen

En af Grindsteds absolut bedste placeringer. Sådan skriver ejendomsmægleren om Engsøvænget 16, hvor der fra den 253 kvadratmeter store bolig er mulighed for at se ud over Engsøen.

Huset er opført i 2010 med henblik på et minimum af vedligeholdelse.

Huset har med sin beliggenhed en fantastisk udsigt over Engsøen, og mægleren fremhæver desuden det imponerende køkken/alrum samt den høje kvalitet som argument for at købe huset.

Ejendommen er til salg for 4,495 millioner kroner.