6) Lige så billig som lejeboligen

Her kan du bo lige så billigt som i en lejebolig - og oven i købet glæde dig over, at det er dit eget.

Det er ifølge ejendomsmægleren, Nybolig, et godt argument for at købe lejligheden på Grønningen 5, 2. tv., i Grindsted. Det er en to værelses lejlighed med et nyere badeværelse, hvor der er plads til både vaskemaskine og tørretumbler. Fra soveværelset er der desuden walk-in closet.

Med i prisen på 495.000 kroner følger desuden egen garage til en værdi af 20.000 kroner.