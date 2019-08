Se kort: Disse veje bliver lukket af i Grindsted under cykelløbet

Ruten går nemlig nord ud af midtbyen og derefter vest på, for at svinge tilbage og komme ind igen syd fra.

Grindsted: Det kommer til at berøre rigtig mange, når man torsdag den 22. august bliver nødt til at spærre enkeltstartruten af i Grindsted.

Det vil eksempelvis sige, at hvis man bor i Jyllandsgade, på Ådalen eller andre steder indenfor ruten vil man kunne køre ud til eksempelvis Trehøjevej, men man vil ikke kunne komme udenfor ruten. Det vil sige, hvis man skal til eller fra byen, skal man sørge for at parkere udenfor afspærringerne.

For eksempel vil parkeringspladserne i midtbyen på Birketorvet, Banegårdsvej (Nordre Skole), Vesterbrogade ved Sygehuset og ved siden af Grindsted Midtpunkt være afspærret allerede fra onsdag den 21. august om aftenen. Parkeringspladserne skal bruges som holdepladser for cykelholdenes busser og biler.

Gående og cyklister

I midtbyen (Vesterbrogade og Nørregade) er der hegn langs ruten. På resten af ruten vil det være muligt for cyklister og gående at gå/trække over vejen. Cykelrytterne kommer dog med et minuts mellemrum, så man skal være meget opmærksom, når man krydser vejen.