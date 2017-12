Se hvor gammel din læge er: Tre ud af seks læger er over 60 år i Billund

Gennemsnitsalderen for læger i Billund Kommune er på 53,8 år. Tre ud af seks læger i Billund er over 60 år. Alderspræsidenterne findes dog i Grindsted på 67 og 69 år.

Billund Kommune: En gennemsnitsalder på 53,8 år. Der er, hvad de 17 læger i Billund Kommune tilsammen har. Flere steder står man derfor over for et snarlig generationsskifte - blandt andet i Billund by, hvor tre af byens seks læger over 60 år.

Jørgen Skadborg, formand for De Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark, arbejder selv i Billund, og han kan sagtens se udfordringen i byen indenfor de nærmeste år.

- Men det er ikke noget sammenlignet med Grindsted, hvor det er en koncern, der skal drive lægeklinik, siger Jørgen Skadborg med henvisning til, at det fra 1. februar er Falck Lægehuse, der skal drive klinik i Grindsted. Her må der på et år være op til fem læger.

- Koncernen ansætter til langt højere løn i kortere ansættelser. Det er godt for både dem, der ikke ved, hvad de vil endnu, og seniorer, og det er dem velundt, siger Jørgen Skadborg, der dog ser en tendens til, at så snart der kommer en praktiserende læge til, så vælger patienterne at flytte.

Ifølge Jørgen Skadborg er hovedproblemet, at der uddannes for få læger. I Region Syddanmark uddannes der således 25-50 læger om året, mens der går 90 læger på pension til næste år.

- Vi får mere travlt, og flere vil lukke for tilgang, siger Jørgen Skadborg.