Se fotos: Dag 2 på Vorbasse Marked fik en våd begyndelse

Vorbasse: Fredag på Vorbasse Marked begyndte lunt, men gråt og vådt. Lørdag kommer der ifølge prognosen også regn, så tiden må vise, om det kan afholde nogle fra at komme til markedet den sidste dag.

Fredag afskrækkede regnen dog ikke folk i at komme ud på markedspladsen og gøre sig en god handel eller høre musik på en af scenerne. For de mindste var der for eksempel Kalles Store Trommeshow, og klokken optrådte Kandis på udendørsscenen.

Som noget nyt var der om formiddagen e-sport i teltet, der senere blev til ølteltet. Der blev både spillet Fifa, Counter Strike og Fortnite, og der var mulighed for at prøve VR-briller.