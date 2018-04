Se billederne fra den røde løber: Prom-aften for kommende studenter

- Det er jo ikke hver dag, man får lov til at gøre noget ekstra ud af sig selv med en flot kjole, lød det fra Line Sofie Larsen, 18 år, der havde inviteret Line Damholt, 20 år, med som ledsager. Det må man nemlig godt i Grindsted i modsætning til andre steder, hvor prom kun er for de studerende.

Vi skal have en hyggelig aften, have det sjovt og have vin og spise lækker mad og nyde hinandens selskab - og være anstændige kvinder.

En dyr tradition

Også kæresterne Kamilla E. Madsen fra Grindsted og Jakob Schaumann fra Tønder, begge 19 år, glædede sig til en forrygende aften med klassedyster, vin og god mad.

- Det har da været en dyr omgang. Kjolen har kostet 2000, og så er der måske kommet 1000 oveni til frisør og alt muligt andet, lød det fra Kamilla, og Jakob havde også været ude at investere for at være med til det, der er en særlig fest.

Direktør for Erhvervsgymnasiet Grindsted, Jesper Dahlmann var sammen med andre lærere inviteret til festen - traditionen tro.

- Jeg får lov at byde velkommen om lidt, men ellers er det eleverne, der har stået for stort set det hele, og det er en stor oplevelse at være med til, for vi ser en anden side af eleverne, end vi ellers gør. Der er gjort noget ud af det. Det er rigtig flot.