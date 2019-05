Se billederne fra årets jydeoptog: Omme Centret løb med sejren

Årets tema var nostalgi, og ved at følge optoget fik man blandt meget andet et hurtigt indblik i, hvordan virksomheden, som i dag hedder Omme Lift, har udviklet sig gennem tiden - fra i begyndelsen af 1900-tallet at være en gammeldags smedje til at være en virksomhed, der producerede landbrugsmaskiner og frem til de moderne personlifte, der bliver produceret i dag.

Sdr. Omme: Selvom vedkommende, der har haft til opgave at sørge for ordentligt vejr i forbindelse med årets jydefest, ikke har klaret tjansen til topkarakter, var på stemningen og antallet af tilskuere til det traditionsrige jydeoptog højt.

Det var faktisk de ældre, der foreslog, at vi skulle bruge dette tema. Det vækker minder. Også for dem, som ikke kan huske så meget mere.

Ønsker sig nye cykler

At Omme Centret overhovedet skulle være med, var langt fra planlagt.

- Det var en pludselig indskydelse, for vi plejer ikke at være med. Men vi vil gerne vise, at Omme Centret også er en del af byen ved at deltage i optoget, siger Bettina Sørensen.

Med førstepladsen i optoget fulgte en check på 4000 kroner. Hvad de penge skal bruges til, er der ikke på forhånd taget stilling til.

- Vi ved det ikke, for vi havde slet ikke regnet med det. Men måske skal vi bruge dem på nogle cykler. Sådan nogle ønsker vi os, men vi har ikke nogle, så dem her måtte vi ud og låne af kommunen, siger Mette Nielsen og peger i retning af de to Christiania-cykler, som er benyttet på dagen.

Sdr. Omme IF løb med andenpladsen i jydeoptoget, mens tredjepladsen gik til Hair By Thiim.