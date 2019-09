Morsbøl: - Den er pæn. Nymalet og har luft i dækkene.

Hans Bjerre Jensen fra Egeskov giver den grå Fergusontraktor et klap, mens Søren Nielsen fra Fredericia kigger på med kendermine.

De to tidligere oliekuske på henholdsvis 78 og 82 år fortaber sig i erindringer om dengang, de selv kørte sådan en traktor, dengang de var unge og boede på landet. Længe inden de kom ind i militæret for at aftjene værnepligt, fik det store kørekort og siden blev ansat hos en vognmand.

- Det var jo sådan en, vi arbejdede med, da vi var 16 år. Det er ren nostalgi at gå her og kigge, siger Søren Nielsen.

Hans Bjerre Jensen husker, at hans familie havde købt en magen til den fyrstelige sum af 5000 kroner og to heste.

- Så kørte min mor traktoren, mens min far gik bagved og samlede kartofler op, siger han og tipper, at den i dag nok kan fås for 10.000 kroner. "Og måske mindre i eftermiddag", lyder det lunt.