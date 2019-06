Se billederne: Mange kom til folkefest i anlægget

Grindsted: 200-300 mennesker havde onsdag eftermiddag slået sig ned under og i det grønne omkring den 100 år gamle talerstol i anlægget i Grindsted. Her nød de korsang og fællessang, mens danske flag vejrede i vinden og et svaneforældrepar med fem unger pudsede fjerene ved åen. En sommerdag på dansk, hvor solen tittede frem for at forsvinde lidt igen, og Anni Guldager, medarrangør og medlem af initiativgruppen Anlæggets Venner kunne ikke have været mere tilfreds.

- Det er så fint, og folk kan jo komme og gå, som de vil, og så er der den frie talerstol, sagde Anni Guldager, der var glad for alle de tiltag, som den nye gruppe havde fået sat i værk.

- Vi har satset på, at der skulle være noget at gå efter og noget for alle og for enhver smag, konstaterede hun.