Se billederne: Limousiner til en konfirmation? Ikke i Billund - vi har traktor, trækvogn og trillebør

Lige før klokken 11 kunne man derfor opleve et væld af forskellige køretøjer holdende på plænen foran Billundcentret. Lige fra en lastbil og en traktor i den store ende til en trækvogn og en trillebør i den lille ende. Og for at det ikke skal være løgn tog en enkelt konfirmand endda turen hjem på rulleskøjter sammen med far og lillebror.

Lur mig, om ikke også konfirmationen for jer forældre og bedsteforældre er en anledning til eftertænksomhed og taknemmelighed og - ja: dyb glæde over det under, at I fik lov at få netop dét unge menneske, I fejrer i dag, ind i jeres liv. Som en gave og et ansvar og ind imellem nok også lidt af en pestilens.

Surfende hjem på skateboard

Inde i kirken stod sognepræst Solvej Paabøl Andersen for den formelle del af dagens fejring, og efterfølgende var det tid til foto og lykønskninger, inden turen gik af sted til den efterfølgende fest.

Et af de mere kreative påfund stod familien Timmermann-Hansen for. Her blev konfirmand Silas kørt surfende hjem på et skateboard, der blev trukket af fader Esben foran på en havetraktor, som var pyntet op med både danske og grønlandske flag.

- Silas' mor er fra Grønland, forklarede Esben om valget af flag.

- Silas besluttede, at festen skulle holdes derhjemme, og så sagde jeg, at jeg ville bestemme køretøjet, for turen er ikke så lang. Vi skal bare over i Skovparken, tilføjede Esben.